Кота выбросили на улицу. Помогите найти новый дом!

У этого серого бродяги судьба так себе. Хозяева ведут асоциальный образ жизни, кот им, видимо. надоел, поэтому животное выставили на улицу.

Он молодой, красивый, мягкий как шиншилла. Ручной, очень общительный и ласковый. Нельзя такому красавцу пропасть на улице!

Присмотритесь к котику. Если готовы взять его домой, пишите ВКонтакте.

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