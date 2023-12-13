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Кота выбросили на улицу. Помогите найти новый дом!

Кота выбросили на улицу. Помогите найти новый дом!

У этого серого бродяги судьба так себе. Хозяева ведут асоциальный образ жизни, кот им, видимо. надоел, поэтому животное выставили на улицу.

Он молодой, красивый, мягкий как шиншилла. Ручной, очень общительный и ласковый. Нельзя такому красавцу пропасть на улице! 

Присмотритесь к котику. Если готовы взять его домой, пишите ВКонтакте

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
сегодня, в 11:43 +2
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