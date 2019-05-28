Рыжая красотка Мирта станет вашим счастьем

Мирта — красивая, длинноногая, стройная юная кошка с мягкой шелковистой шерсткой, умными глазами и милой мордашкой.

Деловая, любопытная озорница, которая умеет спать так сладко, как никто другой.

Настоящая кошка: грациозная, ласковая, подвижная, доверчивая. Обожает руки, ласковая, как начинаешь гладить — заводит песенку и перебирает лапками от удовольствия.

Этой девчонке около 10 месяцев, здорова (стерилизована), воспитана (лоток на 5+), в еде не привередлива.

Звоните, приезжайте знакомиться.

Не каждый день «золотые» модели ищут свободное сердце!

8 (920) 777-78-51, Кристина.