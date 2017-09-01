Найден шотландский вислоухий кот

В районе ж/д станции «Козлова засека» (Скуратово) найден кот.

Дымчатого цвета, вислоухий.

Хозяева, отзовитесь!

С котом все хорошо, его пока приютили, но он ждёт вас!

8 (910) 948−43−94.