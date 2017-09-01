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Найден шотландский вислоухий кот

Найден шотландский вислоухий кот

В районе ж/д станции «Козлова засека» (Скуратово) найден кот.
Дымчатого цвета, вислоухий. 

Хозяева, отзовитесь!

С котом все хорошо,  его пока приютили, но он ждёт вас!

8 (910) 948−43−94.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 13:40 +3
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