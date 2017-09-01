Найден шотландский вислоухий кот
В районе ж/д станции «Козлова засека» (Скуратово) найден кот.
Дымчатого цвета, вислоухий.
Хозяева, отзовитесь!
С котом все хорошо, его пока приютили, но он ждёт вас!
8 (910) 948−43−94.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 13:40 +3
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.