Помогите найти кота!

В районе базы отдыха «Хомяково» в Туле 22 июля пропал кот, светло-серый, коротко подстрижен подо льва, на хвосте кисточка.

У животного слабое сердце, ему нужно лечение. Если вы видели кота, позвоните, пожалуйста, по тел.: 8-910-584-26-02, 8-910-585-26-08. Нашедшему – вознаграждение.