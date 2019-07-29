Помогите найти кота!
В районе базы отдыха «Хомяково» в Туле 22 июля пропал кот, светло-серый, коротко подстрижен подо льва, на хвосте кисточка.
У животного слабое сердце, ему нужно лечение. Если вы видели кота, позвоните, пожалуйста, по тел.: 8-910-584-26-02, 8-910-585-26-08. Нашедшему – вознаграждение.
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