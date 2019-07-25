Дейзи и её щенку нужна семья

Ищут своих хозяев мама Дейзи и ее щенок-мальчик. Дейзи крупная собака, отличная охранница вашего дома и семьи, щенок вырастет таким же крупным.

Дейзи 3 года, щенку 3 месяца. Здоровы, привиты и готовы отправиться в свой новый дом. Щенок пристраивается в дом и вольер, Дейзи можно в вольер на охрану.

Ждет своего человека в приюте «Континент+». Чтобы познакомиться с ним, приезжайте по адресу: Тула, поселок Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приема с 10.00 до 16.30 в будни.

Или звоните по тел. 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина).