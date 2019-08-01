Внимание! Потерялась кошечка!
Животное откликается на кличку Мася. Особые приметы: трехцветный окрас (черно-бело-рыжая), одна половина мордочки темная, вторая - светлая. Уши большие, а мордочка маленькая.
В конце июня 2019 г. кошка выпала с балкона квартиры по адресу г.Тула, ул.Перекопская, д.1.
Если вы видели кошку, позвоните по тел. 8(920)748-03-54 (Алевтина Борисовна).
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