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Красотка Кнопа - Жизель ждёт хороших людей

Красотка Кнопа - Жизель ждёт хороших людей

Кнопка получила свою кличку потому, что была совсем крохотной, когда её подобрали. Сейчас она скорее похожа на Жизель, т.к. выросла в изящную длинноногую стройняшку.

Возраст — 9 месяцев, вес 14 кг. Ростом по колено, больше не вырастет.

Привита, обработана от всех паразитов, стерилизована.
Приучена к выгулу, в еде неприхотлива.?

Жизнерадостная, ласковая, очень любит быть рядом с человеком. Любопытная, ей надо быть в курсе всех дел, любит смотреть в окно. Проявляет охранные качества, этакий «звоночек».

Отдаётся в добрые руки с правом ненавязчивого отслеживания дальнейшей судьбы. Доставка по Туле и области.

Телефон: 8 (953) 437-05-35.

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 0
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