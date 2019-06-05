Красотка Кнопа - Жизель ждёт хороших людей
Кнопка получила свою кличку потому, что была совсем крохотной, когда её подобрали. Сейчас она скорее похожа на Жизель, т.к. выросла в изящную длинноногую стройняшку.
Возраст — 9 месяцев, вес 14 кг. Ростом по колено, больше не вырастет.
Привита, обработана от всех паразитов, стерилизована.
Приучена к выгулу, в еде неприхотлива.?
Жизнерадостная, ласковая, очень любит быть рядом с человеком. Любопытная, ей надо быть в курсе всех дел, любит смотреть в окно. Проявляет охранные качества, этакий «звоночек».
Отдаётся в добрые руки с правом ненавязчивого отслеживания дальнейшей судьбы. Доставка по Туле и области.
Телефон: 8 (953) 437-05-35.