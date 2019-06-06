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Зверьё моё
Ищем дом для хорошего пёсика

Ищем дом для хорошего пёсика

Замечательный уличный пёс живёт в Богородицке и ищет дом.

Парень маленький, поместится даже в небольшой квартире или доме.

Послушный и игривый.

Найдись хозяин!

Телефон: 8 (953) 432-68-33 (Богородицк).

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Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:32 +7
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