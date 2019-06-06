Ищем дом для хорошего пёсика
Замечательный уличный пёс живёт в Богородицке и ищет дом.
Парень маленький, поместится даже в небольшой квартире или доме.
Послушный и игривый.
Найдись хозяин!
Телефон: 8 (953) 432-68-33 (Богородицк).
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:32 +7
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.