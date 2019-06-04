Подарите Плюшу свою любовь

Плюша – обаятельный парень, он молод и хорош собой, воплощение мужественности и стати. Он очень энергичный, позитивный и человекоориентированный пес. Ему 10 месяцев, ростом он ниже колена.

Готов следовать за своим человеком везде. Настоящий пес-компаньон. Плюш - это пес для души, но при необходимости может проявить себя и в качестве охранника. Пёс очень сообразительный и обучаемый: быстро понимает, что от него хотят, легко идет на контакт.

Сейчас Плюш живёт в отлове. Он ждет активных людей, которые подарят ему не только миску с кормом, но и свою истинную любовь.

Приезжайте знакомиться! Подарите Плюшу дом, он очень ждёт своего человека. Привит, обработан от паразитов. К поводку приучен.

Пристраивается в квартиру или частный дом не на цепь по договору ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Если хотите взять Плюша себе, звоните по тел.: 8-953-959-16-18 (Полина), 8-953-971-13-28 (Юлия).