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Зверьё моё
Молодая кошечка-рысь в поисках дома!

Молодая кошечка-рысь в поисках дома!

Была найдена во дворе по адресу Калужское шоссе. д. 5/7 (скорее всего выкинули рядом с подвалами, т.к. никто не ищет). 

Очень-очень ласковая с людьми и любит сидеть на руках. Нежная принцесса, воздушное создание, ласковая и громкомурчательная. С другими кошками тоже уживается, в случае чего может за себя постоять. Приучена к лотку. Обработана от всех паразитов.

Себе оставить не могу, т.к. уже есть несколько питомцев. 

Телефон: 89531918777 (звоните, обо всем договоримся).

Подарите себе верного и ласкового друга!

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Автор:
вчера, в 17:42 +1
 

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