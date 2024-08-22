Молодая кошечка-рысь в поисках дома!

Была найдена во дворе по адресу Калужское шоссе. д. 5/7 (скорее всего выкинули рядом с подвалами, т.к. никто не ищет).

Очень-очень ласковая с людьми и любит сидеть на руках. Нежная принцесса, воздушное создание, ласковая и громкомурчательная. С другими кошками тоже уживается, в случае чего может за себя постоять. Приучена к лотку. Обработана от всех паразитов.

Себе оставить не могу, т.к. уже есть несколько питомцев.

Телефон: 89531918777 (звоните, обо всем договоримся).

Подарите себе верного и ласкового друга!