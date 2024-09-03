Космея не видит. Ей нужен спокойный хозяин и тихий дом

Космея — трепетная и нежная девочка, которую беспощадно выкинули на улицу. Эта ласковая и скромная кошка может похвастаться невероятной рыжей шубкой и красивыми глазами.

Вот только у Космеи есть проблема — она почти ничего не видит. Девочка очень старается: научилась ориентироваться в помещении, но иногда все еще натыкается на мебель и сородичей. Играет с крупными, издающими звук игрушками, на мелкие не реагирует.

Космея — кошка-невидимка. Немного побаивается прикосновений, поэтому хозяину нужно будет тихонько заслужить доверие. Но когда кошка расслабляется, поет песни и рассказывает всякое с удовольствием.

Космея ищет спокойных хозяев и тихий дом. Воспитана, стерилизована. Возраст — 1 год.

Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается.



Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.