Космея не видит. Ей нужен спокойный хозяин и тихий дом

Космея — трепетная и нежная девочка, которую беспощадно выкинули на улицу. Эта ласковая и скромная кошка может похвастаться невероятной рыжей шубкой и красивыми глазами.
Вот только у Космеи есть проблема — она почти ничего не видит. Девочка очень старается: научилась ориентироваться в помещении, но иногда все еще натыкается на мебель и сородичей. Играет с крупными, издающими звук игрушками, на мелкие не реагирует.
Космея — кошка-невидимка. Немного побаивается прикосновений, поэтому хозяину нужно будет тихонько заслужить доверие. Но когда кошка расслабляется, поет песни и рассказывает всякое с удовольствием.
Космея ищет спокойных хозяев и тихий дом. Воспитана, стерилизована. Возраст — 1 год.
Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается.
Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.
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