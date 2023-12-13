В Пролетарском районе Тулы пропала шелти

10 декабря возле ТЦ «Демидовский» пропала собака, кличка — Юта. Порода шелти, окрас бело-рыжий. Без ошейника, на животе есть клеймо.

Собака убежала в неизвестном направлении. Её предположительно видели на Епифанском шоссе, на дороге в сторону Шатска.

Хозяева сбились с ног в поисках Юты и слезно просят помощи у туляков.

Если вы видели собаку, сообщите, пожалуйста ВКонтакте или по тел.: 8-953-192-58-47, 8-991-528-15-09 (Елена).

Нашедшему – вознаграждение!

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