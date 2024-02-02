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Маленькая Клюква ищет свободную сахарницу

Маленькая Клюква ищет свободную сахарницу

Девчонка с кислинкой, огоньком и взрывом на фабрике париков – Клюква! 
Взбодрит спозоранку, замотивирует на физические упражнения с палочкой, мячиком, фантиком, будет поддерживать в тонусе в течение дня. Ну и в целом приобретение данного экземпляра нормализует работу сердца.

Смотрите, сколько полезностей от этой пушистости! Это самая правильная инвестиция в поддержание душевного (да и физического) здоровья.

Клюковке около четырех месяцев. Обработана от паразитов. Лоток без промахов.

Находится в Новомосковске. Возможна доставка. 

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 18:00 +6
 
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