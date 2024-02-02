Маленькая Клюква ищет свободную сахарницу

Девчонка с кислинкой, огоньком и взрывом на фабрике париков – Клюква!

Взбодрит спозоранку, замотивирует на физические упражнения с палочкой, мячиком, фантиком, будет поддерживать в тонусе в течение дня. Ну и в целом приобретение данного экземпляра нормализует работу сердца.

Смотрите, сколько полезностей от этой пушистости! Это самая правильная инвестиция в поддержание душевного (да и физического) здоровья.

Клюковке около четырех месяцев. Обработана от паразитов. Лоток без промахов.

Находится в Новомосковске. Возможна доставка.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

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