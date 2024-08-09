Белочка в поисках любящего хозяина

Белочке осенью будет уже год, а она так и не встретила своего человека. Веселая, ласковая и активная кошечка. Она будет отличным другом каждому любителю кошачьих.
Лоток знает на отлично. Стерилизована. Находится в Богородицке.
Все вопросы по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина).
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