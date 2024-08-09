Котенка спасли с дороги

Этого рыжего котенка нашли у оживленной дороги. На время его приютили, но скоро люди не смогут держать его у себя. Коту срочно нужен дом.

Мальчик. Около трех месяцев. Обработан от паразитов. Находится в Новомосковске.

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