Котенка спасли с дороги

Этого рыжего котенка нашли у оживленной дороги. На время его приютили, но скоро люди не смогут держать его у себя. Коту срочно нужен дом.
Мальчик. Около трех месяцев. Обработан от паразитов. Находится в Новомосковске.
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