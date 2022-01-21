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Утро в Туле
21 января: «Добро пожаловать в Краснодарский край» на Шри-Ланке и мальчик, который устал от снега

21 января: «Добро пожаловать в Краснодарский край» на Шри-Ланке и мальчик, который устал от снега

Доброе утро! А вот и пятница. Расскажите в комментариях, чем планируете заниматься на предстоящий уик-энд? А еще не забудьте прочитать самые хорошие новости. Поехали!

 

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пройдет сильный снег, а температура воздуха опустится до -4 градусов. Такая же погода сохранится в ближайшие два дня, правда в воскресенье возможно небольшое похолодание.

 

В соцсетях набрал популярность ролик CTV News, на котором 9-летний житель Торонто Картер Троццоло вышел помогать коммунальщикам чистить улицы от снега после сильной метели — из-за неё отменили занятия в школе.

«Устал. Лучше бы пошёл в школу», — с тяжёлым вздохом сказал мальчик. Картера возмутило, что он чистил снег не только возле своего дома, но и у «соседей, друзей, возможно, людей, которых он даже не знает». В новостной плашке с именем мальчика назвали «Изнурённым».

Видео собрало больше 3 млн просмотров в твиттере. В комментариях похвалили работу телевизионщиков, которые на монтаже не стали вырезать тяжелые вздохи мальчика, что только прибавило ролику комичности. В твиттере посочувствовали мальчику и отметили, что ощущают себя примерно также.

 

Сегодня слушаем песню «Robot Writes a Love Song» канадской группы PUP.

 

«Добро пожаловать в Краснодарский край» — такая надпись сейчас украшает один из билбордов на дороге из Мериссы и Велигаму (Шри-Ланка). Автором работы стал художник Сергей Овсейкин, создатель творческого объединения стрит-артистов Zukclub.

Несколько дней назад в инстаграме он провел опрос о том, какую надпись на этом борде стоит сделать. С большим отрывом победил вариант про Краснодар. Победитель торжественно получит за свой креатив 100 рублей.

«Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт-акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались, — пишет Овсейкин. — Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходимы».

 

Для чего ещё нужен фотоаппарат, если не для самых ярких моментов нашей жизни? Правда, иногда памятные кадры оказываются совсем не такими, как планировалось! Порой именно в тот момент, когда вы делаете снимок, всё вдруг идёт не так: вам в голову летит мячик, кот падает в бассейн… А иногда в кадр попадают чьи-то сознательные коварства! В итоге коллекция пополняется фотографиями из серии «за секунду до катастрофы». Например, вот такими!

Хорошего дня и топового настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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