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Утро в Туле
20 января: лунная призма, дай мне проездной, и кот, который любит кататься на скейтборде

20 января: лунная призма, дай мне проездной, и кот, который любит кататься на скейтборде

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Читаем классные истории и заряжаемся позитивом. Поехали! 

 

Готовимся к осадкам. Сегодня в Туле днем пасмурно, а вечером будет снегопад. А температура воздуха в городе опустится до -6 градусов.

 

Тайваньская компания EasyCard, занимающаяся системой бесконтактных смарт-карт, выпустила проездной для общественного транспорта в виде жезла героини манги и аниме «Сейлор Мун», пишут Sora News 24 и Hypebae.

Жезлом длиной 18 сантиметров можно также оплачивать проезд в метро и другом общественном транспорте столицы Тайваня, а также покупки в магазинах, где принимают карты EasyCard. Камень на «Лунной палочке» светится при совершении платежа.

Жезл из ограниченной серии стоит 1799 тайваньских долларов (почти пять тысяч рублей).

 

Британский музыкант Саймон Грин, известный как Bonobo, выпустил клип на песню «Shadows». Сегодня слушаем эту композицию.

 

Ютубер выкладывает любимое занятие своего кота по кличке Тэдди Скейтс — катание на сноускейте. Кот пока не выполняет сложные трюки, но сам набирает скорость и скатывается с холмов и сложных трасс.

Главная особенность канала Фила Смейджа — то, что он выкладывает видео, как его кот очень любит кататься на сноускейте. За необычным досугом питомца наблюдают 5 тысяч зрителей на ютубе и 18 тысяч подписчиков в инстаграме.

Кот Тэдди может сам скатываться с холмов, спокойно стоит на доске, прыгает с трамплинов и с лёгкостью прокатывается по самодельным трассам, которые готовит ему хозяин. Иногда к нему присоединяются и другие коты, но такой выдержки и любви к экстремальному виду спорта они не показывают. Для кота даже записали рэп, где перечислили все его достоинства.

 

Художники с помощью искусственного интеллекта изобразили российские города в облике человека. Всего были созданы портреты 19 крупных городов.

Фантазией на тему человеческого облика городов увлеклись сотрудники издания AdMe.ru. Они описали впечатления от города, а затем искусственный интеллект с сайта Artflow.ai трансформировал это в портрет человека.

В результате у Москвы получилось лицо несколько наивной молоденькой девушки, у Сочи - очаровательной блондинки, а Воронеж получил облик зеленоглазой женщины постарше. При этом Тула представилась мужчиной с глазами Николаса Кейджа, а Санкт-Петербург - брутальным голубоглазым брюнетом.

Хорошего дня и креативного настроения!

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Екатеринбург, Фото: 1
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Воронеж, Фото: 14
Калининград, Фото: 15
Санкт-Петербург, Фото: 16
Тула, Фото: 17
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Автор: Администрация Myslo
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