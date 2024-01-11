11 января: Произведение искусства из Китая и мышка-помощница

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И снова днем не холодно, а к ночи мороз. Сегодня в Туле будет идти снег и днем до -7 градусов.

В художественном музее Синьцзян в Китае выставлена удивительная работа “Карта реки Цинмин”, созданная 9-летней Сунь Юйсюань. Эта картина удивительна тем, что она не нарисована на бумаге, а мастерски вырезана. Уже два года девочка занимается этим древним китайским видом искусства, и ее коллекция насчитывает почти сотню уникальных картин. И вот теперь юная художница удостоилась признания за свою работу.

“Карта реки Цинмин” представляет собой сложную композицию, состоящую из множества деталей и элементов. Работа выполнена с невероятной точностью и аккуратностью, каждая деталь вырезана с особым вниманием и мастерством. Сунь Юйсюань удалось передать на картине и течение реки, и окружающие ее горы, и даже маленькие деревушки, разбросанные вдоль берега.

Девочка рассказывает, что начала заниматься вырезанием из бумаги после того, как увидела работы известного мастера этого вида искусства. Она начала с простых форм и постепенно перешла к более сложным композициям. Юйсюань говорит, что это занятие помогает ей развивать свои навыки и терпение, а также учит ее ценить красоту в простых вещах.

Сегодня слушаем Eminem, Post Malone - I'm So Alone.

Британский пенсионер Родни Холбрук стал свидетелем необычных действий, происходящих в его сарае ночью. На протяжении нескольких месяцев он замечал, что еда, которую он оставлял для птиц, каким-то образом попадала в старые ботинки. Из любопытства он решил установить камеры, чтобы узнать, что же происходит.

Записи показали, что по сараю бегает крошечная мышь и перекладывает различные предметы в коробку. Отмечая старания грызуна, Холбрук заявил, что теперь ему не нужно наводить порядок в сарае – мышь сама справляется с этим.

Пенсионер подчеркнул, что мышь проявляет активность преимущественно ночью, и в большинсте случаев она занимается наведением порядка. Возможно, ей просто нравится сам процесс складывания вещей в коробку, предположил он.

Иногда кажется, что удача отвернулась даже в самых простых делах. Вот, например, покупка продуктов: то производители обманут, то природа подшутит.

Забавного настроения!