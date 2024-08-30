30 августа: антивозрастной корм и загадочные пейзажи

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле малооблачно и до +28 градусов. В субботу и воскресенье погода будет такая же, но чуть жарче до +30.

Исследователи из Удмуртского государственного университета разработали инновационную добавку к корму, которая способна значительно замедлять процессы старения у кошек. Согласно результатам тестирования, проведённого на бездомных и приютских котиках, новый корм оказывает положительное влияние на здоровье и самочувствие животных, существенно замедляя их старение.

Специальная формула добавки воздействует на клетки организма кошек, запуская механизмы, которые позволяют значительно продлить их активную и полноценную жизнь. Учёные отмечают, что использование этого корма может стать настоящим прорывом в области ветеринарии и заботы о домашних питомцах.

Сегодня слушаем THE HATTERS feat. Антоха МС - ХАЙВЭЙ.

Ролики тиктокера под ником julekoo пользуются огромной популярностью, собирая сотни миллионов просмотров. Это связано с их потрясающей визуальной красотой, которая вызывает бурные обсуждения среди зрителей.

Многие пользователи задаются вопросом, являются ли эти пейзажи реальными или они были обработаны с помощью искусственного интеллекта. Некоторые считают, что кадры подвергались частичной обработке, в то время как другие узнают в них известные природные локации, такие как китайские луга Налати, монгольские степи Хулун-Буир и Национальный парк в Чжанцзяцзе.

Несмотря на разногласия, все сходятся в том, что видео julekoo действительно поражают своей красотой. Даже самые обычные элементы природы выглядят завораживающе, создавая атмосферу нереальности и сказочности. Многие отмечают, что ролики напоминают им компьютерные игры, мультфильмы Миядзаки и даже собственные сны.

В итоге, загадочные пейзажи тиктокера покоряют миллионы зрителей, заставляя их задуматься о границах между реальностью и фантазией. Независимо от того, являются ли эти кадры полностью натуральными или частично обработанными, они определенно обладают невероятной визуальной привлекательностью, которая завораживает и вдохновляет публику.

Мишкин - псевдоним владимирского уличного художника, чьи яркие граффити часто обращаются к поп-культуре 1990-х годов. В своих работах он использует знакомые образы и символы того времени, создавая современные интерпретации.

Креативного настроения!