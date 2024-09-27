27 сентября: пивной суп-сюрприз от российских пивоваров и шетландские пони в роли терапевтов

Доброе утро! Надеемся, что у вас достаточно хорошее настроение, потому что мы готовы сделать его еще лучше с помощью забавных новостей. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле дождливо и до +22 градусов, в субботу ожидается точно такая же погода, а в воскресенье грозовые облака улетят и будет просто облачно.

Российские пивовары удивили любителей пенного напитка, выпустив новый сорт пива со вкусом домашнего супа. В состав этого необычного пива входят куриный бульон, чеснок, жареный лук и черный перец. Авторы обещают, что вкус этого пива настолько насыщенный, что от его аромата может "отклеиваться обои".

Данное пиво, несомненно, станет настоящим гастрономическим открытием для ценителей пенного напитка, которые любят экспериментировать с необычными вкусами. Однако стоит быть осторожным, ведь производители предупреждают, что этот "суповой" сорт может "взорвать" ваш желудок. Так что любителям традиционных вкусов лучше воздержаться от этого необычного напитка.

Завершаем неделю вместе с Blanks - Breathe In Breathe Out.

В Великобритании пони стали популярными животными-терапевтами. Они посещают больницы, школы и дома престарелых, принося радость и поддержку тем, кто в них нуждается. Одна из владелиц таких маленьких лошадок - Сара Вудленд, которая уже два года заботится о шетландских пони Поппи и Твикс.

Сара рассказывает, что ее питомцы обладают удивительной способностью успокаивать людей и поднимать им настроение. "Пони очень чувствительные и интуитивно понимают, когда кому-то нужна их помощь. Они буквально излучают доброту и любовь, которые передаются всем, кто с ними общается", - говорит Сара.

Посещения больниц, школ и домов престарелых стали важной частью жизни Поппи и Твикс. Сара отмечает, что реакция людей всегда исключительно положительная - от восторженных детей до пожилых пациентов, которые с радостью гладят и кормят пони. Эта особая терапия приносит ощутимую пользу, помогая людям справляться с болезнями, стрессом и одиночеством.

В этой фотоподборке мы представляем вдохновляющие примеры кастомизации одежды, где каждый элемент становится уникальным и нужным. Вы увидите, как обычные вещи превращаются в стильные и оригинальные предметы гардероба с помощью вышивки, краски, аппликаций и нестандартных деталей.

Спокойного настроения!