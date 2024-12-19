19 декабря: очевидный эксперимент и кафе в честь Жириновского

Доброе утро! До Нового года осталось 13 дней. Есть ли у вас любимые новогодние цитаты или стихи? Делитесь в комментариях!

Холодно и снежно. Сегодня в Туле синоптики обещают весь день снегопад, а температура воздуха днем опустится до -10 градусов.

Недавний эксперимент в Антарктиде стал настоящей сенсацией в мире сторонников теории плоской Земли. Группа активистов, во главе с Джераном Кампанеллой, провела таймлапс, запечатлевающий вращение Солнца вокруг Земли на протяжении более 25 часов. Результаты эксперимента стали для них откровением: Кампанелла признал факт шарообразной формы нашей планеты.

Однако не все участники движения поддержали его решение. Бывшие коллеги Кампанеллы сразу же выразили недовольство и обвинили его в предательстве. Они утверждают, что видео является фальсификацией и использует графику, чтобы создать иллюзию, подтверждающую традиционные научные взгляды.

Этот случай стал ярким примером того, как научные факты могут оспариваться даже в условиях очевидного доказательства. Интересно, как дальше развивутся события и изменится ли мнение других сторонников теории плоской Земли после такого поворота.

Сегодня просыпаемся под «Три белых» в исполнении Ларисы Долиной.

На ВДНХ в Москве открылось необычное кафе, посвящённое памяти Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Заведение стало частью выставки, организованной партией, и привлекло внимание не только политических поклонников, но и любителей кулинарии.

Меню кафе изобилует колоритными названиями блюд, которые отражают харизму и стиль жизни политика. Гости могут насладиться «ЛДПР-латте», а также заказать эспрессо под названием «Не врать и не бояться». Для любителей сладкого предлагаются эклеры «Как раньше» и сочники «Пророк», а также чебуреки с провокационным названием «Чемодан, вокзал, на…».

В этой фотоподборке мы представляем вам удивительный мир необычных елочных игрушек! Да, они могут показаться странными, но именно в этом их очарование.

Интересного настроения!