  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 18 декабря: открытки с загадками и пивные эксперименты - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
18 декабря: открытки с загадками и пивные эксперименты

18 декабря: открытки с загадками и пивные эксперименты

Доброе утро! До Нового года осталось 14 дней. А какой самый необычный подарок вы когда-либо получали на Новый год?

Ну и холода. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха составит до -10 градусов.

Каждый год в преддверии Рождества офис радиоэлектронной разведки Великобритании (GCHQ) удивляет молодежь оригинальным подходом к набору новых кадров. Вместо традиционных рекламных кампаний и ярких буклетов, GCHQ запускает уникальные открытки-головоломки, которые становятся настоящим вызовом для подростков в возрасте от 11 до 18 лет.

Эти открытки не просто праздничные атрибуты — они требуют от юных участников нестандартного мышления, изобретательности и упорства. Разгадывая загадки, молодые люди не только развивают свои аналитические навыки, но и получают возможность задуматься о будущей карьере в сфере кибербезопасности и разведки.

Инициатива GCHQ направлена на вдохновение подростков к изучению точных наук и других полезных предметов. В условиях стремительно развивающегося цифрового мира, где киберугрозы становятся все более актуальными, такие челленджи могут стать первым шагом для многих юных умов на пути к профессиям, которые будут определять будущее.

Сегодня для хорошего настроения слушаем – Софию Ротаро «Белая зима».

В последние годы мир крафтового пивоварения стал настоящей лабораторией вкусовых экспериментов. Пивовары, стремясь удивить и привлечь внимание потребителей, начали создавать необычные сорта пива, которые вызывают как восхищение, так и недоумение. Одним из самых ярких примеров такого подхода стал набор пива, который обещает заменить весь праздничный стол.

В этот оригинальный комплект входят пиво со вкусом оливье и селедки под шубой, а также эль «Российское шампанское». На первый взгляд, такая комбинация может показаться абсурдной, но именно в этом и заключается суть современных крафтовых тенденций — вызвать эмоции и создать незабываемые впечатления.

Однако стоит задуматься: насколько такие эксперименты оправданы? Пиво с экзотическими вкусами может стать интересным развлечением на вечеринке, но вряд ли кто-то захочет употреблять его регулярно. В большинстве случаев такие напитки остаются на уровне разового опыта — попробовать и удивиться, но не более того.

Тем не менее, крафтовые пивовары продолжают исследовать границы возможного, создавая все новые и новые вкусовые сочетания. Возможно, в будущем мы увидим более удачные комбинации, которые смогут занять достойное место на нашем столе, а не лишь вызывать улыбку и удивление. Но пока что такие эксперименты остаются скорее забавой, чем серьезной альтернативой традиционным напиткам.

Представляем вашему вниманию самые абсурдные и смешные фотографии животных 2024 года, которые завоевали признание на ежегодном конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards.

Смешного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 0
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
17 декабря: «Год в поиске» 2024 и марсоход Perseverance достиг новых высот
17 декабря: «Год в поиске» 2024 и марсоход Perseverance достиг новых высот
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.