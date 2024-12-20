20 декабря: шаурма с холодцом из Воронежа и символ года

Доброе утро! До Нового года осталось 12 дней. Завершаем предпоследнюю рабочую неделю в этом году!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле потепление до +2 градусов А в субботу и воскресенье температура будет примерно на том же уровне.

В Воронеже кулинарные эксперименты вышли на новый уровень: местная шаурмечная представила свое новогоднее меню, в котором традиционные угощения приобрели неожиданные формы. Теперь жители и гости города могут попробовать шаурму с холодцом — сочетание, которое вызывает удивление и, возможно, даже недоумение.

Но это не единственное кулинарное новшество. В меню также можно найти шаурму с оливье, сельдью под шубой, мандаринами и даже шпротами. Каждый из этих ингредиентов знаком всем нам как часть новогоднего стола, но в виде шаурмы они становятся настоящей гастрономической новинкой.

Если вы готовы к новым вкусовым экспериментам, не упустите возможность попробовать это необычное сочетание. Возможно, именно в Воронеже вы откроете для себя новую грань любимых новогодних блюд!

Сегодня и все выходные слушаем произведения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

В Японии традиционно выбирают иероглиф года, который отражает ключевые события и настроения в обществе. В этом году иероглифом стал 金 (кин), что переводится как «металл», «золото» или «деньги». Этот выбор символизирует стремление к финансовой стабильности и процветанию в условиях глобальных экономических вызовов.

В 2023 году японцы выбрали иероглиф «налог», что подчеркивало важность фискальной политики и социальных расходов. В 2022 году акцент был сделан на «битву» или «войну», что отражало напряженность и неопределенность, связанные мировыми конфликтами.

Иероглиф 金 олицетворяет не только материальные ценности, но и надежды на восстановление экономики и улучшение жизненных условий граждан. В условиях изменения мировых трендов и роста инфляции, этот символ становится важным ориентиром для японского общества, которое стремится к более светлому будущему.

В интернете появился концепт наборов «Русские сказки», которая погружает в мир славянского фольклора и мифологии.

Сказочного настроения!