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  5. 11 декабря: микрофон в стиле Atomic Heart и подводный рекорд - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
11 декабря: микрофон в стиле Atomic Heart и подводный рекорд

11 декабря: микрофон в стиле Atomic Heart и подводный рекорд

Доброе утро! До Нового года остался 21 день. Что для вас важнее на Новый год: атмосфера или подарки?

Все смешалось. Сегодня в Туле днем пасмурно, а ближе к вечеру обещают снегопад. Температура воздуха опустится до -3 градусов.

Тульский производитель микрофонов  «  Союз»  порадовал поклонников новинкой, выпустив лимитированную модель микрофона, вдохновлённую популярной видеоигрой Atomic Heart. 

В комплекте с микрофоном покупатели получат ключ на цифровую копию Atomic Heart от российской студии Mundfish,  что делает покупку особенно привлекательной. Эта игра, известная своей эстетикой и захватывающим сюжетом, уже завоевала сердца многих геймеров.

Микрофон выполнен в характерном для игры дизайне и обещает не только высокое качество звука, но и стильный внешний вид. Этот стильный аксессуар не только украсит студию звукозаписи, но и станет настоящей находкой для фанатов игры и коллекционеров.

Сегодня слушаем Sia - Candy Cane Lane.

59-летний аэрокосмический инженер Рюдигер Кох из Германии начал свой уникальный эксперимент 26 сентября, поселившись в подводной капсуле у побережья Панамы. Он уже провел под водой более 60 дней и планирует остаться там еще столько же, чтобы побить мировой рекорд по продолжительности жизни в подводном доме.

Кох обустроил свою «квартиру» площадью около 30 квадратных метров, которая оснащена всем необходимым: переносным туалетом, телевизором, компьютером, кроватью, велотренажером, солнечной батареей и спутниковым интернетом. Несмотря на комфортные условия, он признается, что больше всего скучает по душу. 

Блогер Джон Пол-Витли вручную создает необычные футбольные мячи из кожаных обрезков, придавая им форму фруктовой кожуры, элементов «Тетриса» или старых кроссовок Nike Air Force.

Интересного настроения!

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