22 марта: Данила Багров в исполнении Человека-паука (или наоборот?) и возрождение птицы додо

Доброе утро! Перед началом трудового дня нужно сделать две вещи: плотно и вкусно позавтракать и прочитать только хорошие новости, которые мы для вас уже собрали. Поехали!

Долгожданное весеннее тепло. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +8 градусов.

Пользователь ютьюба, зарегистрированный на видеохостинге как Nikten, судя по всему, заядлый фанат дилогии «Брат». Иначе невозможно объяснить, зачем блогер помещает Данилу Багрова в исполнении Сергея Бодрова-младшего в другие проекты. Благодаря находчивости ютьюбера герой 90-х и нулевых уже побывал во вселенной компьютерной игры Cyberpunk 2077, уселся за руль гоночного автомобилья в фильме «Смертельная гонка» и даже лицом к лицу встретился с песчаным червем из «Дюны». Оказался Данила и среди персонажей картины «Человек-паук: Нет пути домой».

Герой Бодрова появляется в тот момент, когда лучший друг Питера Паркера, Нед Лидс, (Джейкоб Баталон) и девушка супергероя Эм-Джей (Зендая) открывают кольцом Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) портал, который должен привести их к Человеку-пауку (Том Холланд). Первая попытка переносит к ребятам дружелюбного соседа в исполнении Эндрю Гарфилда. Во второй раз на экране в образе Человека-паука должен был появиться Тоби Магуайр, но в интерпретации Nikten вместо него во вселенную Marvel заглядывает Багров. Он проходит через портал под трек группы «Би-2» — «Полковнику никто не пишет».

Сегодня слушаем Robert Glasper — Black Radio III.

У птицы додо, пожалуй, самая незавидная судьба среди представителей животного мира — популяция пропала с лица земли не в силу природных причин, типа глобального потепления, а из-за голодных моряков. Маврикийские дронты (или птицы додо) обитали на острове Маврикий и жили там практически в полной изоляции. Как только мореплаватели начали активно захаживать на остров, додо становилось все меньше — их ели сами голодные моряки, а также животные, которых те привозили на остров.

В результате последнее признанное научным сообществом наблюдение додо в природе было зафиксировано в 1662 году, но исчезновение птицы заметили не сразу — долгое время она считалась мифическим существом и не привлекала внимание серьезных ученых. Зато несколько столетий спустя дронты стали кумирами исследователей. Например, группа специалистов из Калифорнийского университета в Санта-Круз так заинтересовалась додо, что расшифровала ее ДНК и готова буквально воскресить птицу.

Ученые потратили долгое время на то, чтобы найти достаточно хорошо сохранившуюся ДНК додо. Секвенировать геном им удалось с помощью образца, хранящегося в одном из музеев Дании. По словам профессора Бет Шапиро, геном вскоре будет представлен общественности. Впоследствии ученые собираются «возродить» дронта, но эти планы даже сейчас кажутся очень проблематичными.

Даже если у вас нет собственного домашнего питомца, всё равно вы наверняка периодически с ними сталкиваетесь. А вот с дикими животными дело обстоит не так просто — не каждый может похвастаться, что встречал в реальной жизни обезьяну, морского котика или карликового поссума! И всё же иногда такое случается: кто-то знакомится с дикими животными на природе, кто-то в приюте, а к кому-то они вообще готовы прийти в магазин!

Хорошего дня и дружелюбного настроения!