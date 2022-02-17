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Утро в Туле
17 февраля: зажигательная прогулка 80-летнего Аль Пачино и возращение потерянной челюсти

17 февраля: зажигательная прогулка 80-летнего Аль Пачино и возращение потерянной челюсти

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей, которые заряжают отличным настроением. Поехали!

 

Облака что-то принесут. Сегодня в Туле пасмурно, а вечером ожидается дождь со снегом. Воздух прогреется до +2 градусов.

 

Легендарный американский актёр, 9-кратный номинант на «Оскар» и один из главных гангстеров мирового кино Аль Пачино вышел на прогулку в своём районе в Беверли-Хиллз, и этого было достаточно, чтобы восхитить весь интернет.

81-летний актёр так бодро и жизнерадостно прошёлся в спортивном костюме и с белыми проводными наушниками, что в сети теперь гадают — что же он такое слушал? А самое главное — как можно быть настолько крутым?

Люди с восторгом обсуждали, как раскован и доволен жизнью любимый многими актёр. Пользователи сети по-настоящему вдохновились простой прогулкой великого Аль Пачино, вот несколько комментариев:

«Аль Пачино обладает тем уровнем беззаботности, о котором я могу только мечтать!»

«Боюсь, Аль Пачино и его проводные наушники — величайший дуэт всех времен».

Энергия Аль Пачино действительно не знает преград, ведь в ближайшее время к выходу готовится аж три проекта с актёром. Ближайший — фильм под названием «Sniff», в котором вместе с Пачино снимутся Морган Фриман, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито. Возможно, в нём актёр также порадует нас своими танцами!

 

Сегодня послушаем испанскую поп-диву Rosalia и ее новую композицию «Saoko».

 

Испанская полиция нашла на свалке вставную челюсть и определила с помощью базы ДНК личность владельца. Им оказался 65-летний житель Пол Бишоп из Сталибриджа. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам Бишопа, в 2011 году он потерял вставные зубы во время пьянки у одного из баров на испанском курорте Бенидорма. Он перебрал с алкоголем и его вырвало в мусорный ящик рядом с заведением. Пропажу протеза заметил друг Бишопа, когда они пили уже в другом баре. Они вернулись в первое заведение, однако все попытки найти челюсть у них провалились.

Со временем он забыл о потерянных протезах и сделал новые, а спустя десятилетие их нашли и отправили по почте законному владельцу. Бишоп поблагодарил испанские власти и назвал этот случай невероятным.

«Когда вставная челюсть пришла ко мне по почте, я сразу же подумал о розыгрыше, потому что уже смутно помню ту ночь. Теперь все знают о моих зубах. Мне кажется, что пора открывать музей в Сталибридже», - рассказал Бишоп.

 

Умение слиться с окружающей средой и стать буквально невидимкой может быть очень полезным. Например, если вы шпион и хотите узнать какую-нибудь государственную тайну. А у некоторых предметов, животных и даже людей такая способность просто в крови. Мы собрали для вас примеры случаев, когда кто-то или что-то внезапно проявило чудеса маскировки.

Хорошего дня и эффективного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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