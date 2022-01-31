31 января: кетчуп, который делает сама королева, и паспорта с комиксами на страницах

Доброе утро! Вот незаметно прошел первый месяц нового года. Делитесь в комментариях, начали ли вы осуществлять свои новогодние «обещания»? А еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

Готовимся к новой порции осадкой. Сегодня в Туле пройдет снег, а температура воздуха будет около -1 градуса.

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственную линейку кетчупа и коричневого соуса. Об этом сообщает The Sun.

Овощи и специи, входящие в состав соуса, выращены в королевской резиденции Сандрингем в Норфолке. В числе ингредиентов томатного кетчупа — финики, яблочный сок и сушеные травы. Коричневый соус «приправленный уксусом и специями».

Отмечается, что кетчуп стоит подавать к завтраку или к рыбе с жареной картошкой — как любит сама королева. Коричневый соус при этом идеальной подойдет для стейков.

Соусы Елизаветы II будут представлены в премиальном сегменте. Цена за одну бутылку — 6,99 фунтов стерлингов (около 730 рублей).

Дата поступления кетчупа и коричневого соуса в продажу пока неизвестна. В интернет-магазине королевской семьи Sandringham Estate его еще тоже нет.

Сегодня слушаем новый трек британской инди-группы Bloc Party под названием «The Girls Are Fighting».

Граждане Бельгии с 7 февраля 2022 года смогут получить новую модель паспорта. В оформление включили картинки из известных местных комиксов. Об этом сообщает телеканал RTBF.

На страницах документов появятся изображения репортёра Тинтина, искателей приключений Блейка и Мортимера, Ларго Винча, смурфов и других героев.

«Мы выбрали дизайн, который представляет нашу страну, её искусство и культуру с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора», — рассказал министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Граждане Бельгии используют паспорт в основном для поездок заграницу. Внутри страны им достаточно иметь пластиковые карты, удостоверяющие личность. Однако паспорта часто подделывают, поэтому власти не только обновили дизайн документа, но и изменили в нём системы безопасности.

Новый вариант имеет 48 элементов защиты (вместо старых 24). Например, на лицевую страницу поместили штрих-код с личными данными владельца, а проколы фотографии выполнили под различным углом, чтобы затруднить повторение особенностей оригинального документа.

Если реальность кажется вам слишком скучной, то разбавить её смогут всевозможные отражающие поверхности вроде стёкол и зеркал. Ведь благодаря им на привычный мир можно взглянуть совсем по-другому. А иногда они даже добавляют будням юмора, показывая повседневные ситуации в самом неожиданном свете. Здесь мы собрали несколько таких случаев, которые покажут вам всю силу и веселье самых разных отражений.

Хорошего дня и зеркального настроения!