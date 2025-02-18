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Утро в Туле
18 февраля: барсук на фоне граффити и вкусное путешествие во времени

18 февраля: барсук на фоне граффити и вкусное путешествие во времени

Доброе утро! Настраиваемся на новый рабочий день вместе с аппетитным завтраком и порцией хороших новостей. Поехали!

Без варежек никуда. Сегодня в Туле весь день ожидается снегопад, а воздух днем опустится до -6 градусов.

В мире дикой природы, где каждый кадр может рассказать свою уникальную историю, одна фотография привлекла внимание и вызвала общественные дебаты. Снимок барсука на фоне граффити в стиле Бэнкси, сделанный Ианом Вудом, стал победителем конкурса «Лучшие фотографии дикой природы 2024 года», организованного Музеем естественной истории. Этот снимок не только завоевал признание жюри, но и стал мощным символом борьбы с практикой отстрела барсуков в Англии.

Иан Вуд, известный своим стремлением к сохранению природы, использует свою работу для поднятия актуальных вопросов, касающихся экологии и защиты животных. В данном случае он обращает внимание на проблему отстрела барсуков, который осуществляется под предлогом борьбы с распространением бычьего туберкулёза. Вуд считает эту практику «национальным позором», указывая на то, что она не только наносит вред популяции барсуков, но и не решает коренных проблем в системе сельского хозяйства.

Снимок, на котором барсук мирно позирует на фоне яркого граффити, символизирует контраст между природой и искусством, а также ставит под сомнение действия человека по отношению к дикой фауне. Граффити, выполненное в характерном для Бэнкси стиле, добавляет дополнительный слой значимости: оно подчеркивает необходимость защиты диких животных и вызывает вопросы о том, как мы воспринимаем и взаимодействуем с окружающим миром.

Фотография Вуда не только завоевала награду, но и стала катализатором обсуждения. Она вдохновила многих людей задуматься о том, как действия человека влияют на экосистему и какие меры необходимо предпринять для защиты уязвимых видов. 

Сегодня просыпаемся и слушаем The White Stripes:  Seven Nation Army.

Канал Tasting History с Max Miller — это уникальный проект, который сочетает кулинарию и исторический контекст. Макс Миллер воссоздает старинные рецепты и рассказывает о времени их популярности, погружая зрителей в культуру и традиции разных эпох.

Одним из ярких примеров является средневековая каша, которая согревала крестьян зимой. Макс объясняет, как это простое блюдо стало основой рациона и отражает трудности жизни того времени. Он также исследует оригинальный бефстроганов, популярный в императорской России, раскрывая его историю и эволюцию.

Канал не забывает и о современных блюдах, таких как школьная пицца 80-х годов, что позволяет зрителям увидеть связь между прошлым и настоящим.

Каждое видео — это не просто кулинарный мастер-класс, а урок истории, который помогает лучше понять, как еда формировала жизнь людей. Tasting History — это мост между прошлым и настоящим, который стоит посетить всем интересующимся историей через призму кулинарии.

Погрузитесь в мир умиротворения и гармонии с нашей фотоподборкой, которая словно окутывает мягким светом и нежными оттенками спокойствия.

Спокойного настроения!

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