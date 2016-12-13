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Уличная мода
Татьяна Котельникова, 19 лет

Татьяна Котельникова, 19 лет

Сегодня героиней блога «Уличная мода» стала  Татьяна Котельникова, будущий юрист, волонтер, спортсменка и просто красавица.

А вот, что она рассказывает о себе сама:

«Мне 19 лет, я студентка 2 курса института законоведения и управления всероссийской и полицейской ассоциации (ИЗУ ВПА). Специальность – юрист, причем моя будущая профессия, накладывает сильный отпечаток на мой стиль. Основное время посвящаю учебе, очень люблю учиться.

Я волонтер, создатель своего корпуса волонтеров по поиску пропавших детей и несовершеннолетних правонарушителей и профилактике их пропаж и правонарушений в Тульской области.

Корпус называется «Дорога домой». Член Тульского городского студенческого совета, активист ОНФ, член Ассоциации студенческих отрядов в Тульской области. В свободное время занимаюсь спортом. В школьные годы попробовала себя в волейболе, плаванье, и как все девочки ходила на танцы. Сейчас занимаюсь в школе олимпийского резерва, легкой атлетикой.»


На Татьяне: юбка Zara, блузка Zolla, сапоги Zenden, дубленка Снежная королева, шарф Lili Scarf.

Мои любимые бренды в одежде - H&M, Victoria's Secret, Fendy, D&G, Mango, Stradivarius, Zara, Nike. И чаще всего я покупаю вещи в соответствующих магазинах: Zara, Stradivarius, Mango, Bershka, Zenden, Zolla.

Для меня мода - это выражение своей индивидуальности.

Самые любимые вещи в гардеробе, пожалуй, рубашки и костюмы - как в брючном варианте, так и юбки с пиджаками. Но мастхэв этого месяца – свитер с крупной вязкой. Красиво и тепло.

Еще никогда не откажусь от черного маленького платье, которые отлично сидят - это практически фетиш, что-нибудь черное обязательно покупаю.

Для меня табу в одежде нет – ношу то, что понравится, и не указываю другим в этом плане. Да и бесполезных покупок я у себя не припомню - все, что куплено, так или иначе пошло в дело.

А вот самая дорогая вещь – выпускное платье.

Любимый аромат - Caldion.

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Автор: Администрация Myslo, 13 декабря, в 12:10 +9

«Уличная мода»

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