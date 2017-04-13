Евгения Авдеева, 24 года

Сегодняшняя героиня «Уличной моды» — Евгения Авдеева. Вот, что она рассказывает о себе:

— По образованию я юрист и педагог-психолог. Надо сказать, эти две профессии очень помогают мне в жизни. Моей основной специальностью сейчас является работа юристом.

Но в свободное время я подрабатываю специалистом по работе с молодежью (преподаватель фитнеса и танцев) в МЦ «Спектр» по Зареченскому району.

Я обожаю танцевать, сколько себя помню, все время занималась в разных коллективах разными танцевальными направлениями. Всегда мечтала о своем коллективе или что-то вроде того, моя мечта сбылась, последние четыре года являюсь постановщиком танцев и ведущей солисткой цыганского ансамбля песни и танца «ЯГОРИ».



На Евгении: блузка и юбка New Yorker, ботиночки Zenden, шарф, пальто и сумка Lamoda, часы Charm, очки Polaroid.

В одежде я очень люблю все яркое, блестящее и облегающее. Когда посещаю торговые центры Тулы (там я чаще всего закупаюсь обновками) не могу пройти мимо LOVE REPUBLIC, New Yorker, MANGO, Incity.

Во время шопинга всегда покупаю юбки. Не важно, какая длина, дизайн, цвет - главное чтобы отменно сидели на мне, скорее всего это и будет фетишем. Говоря о пользе и стоимости моих покупок, то можно отметить, что все вещи которые приобретаю в той или иной степени мне полезны, а самая дорогая покупка — конечно же норковая шубка.

Что я в жизни себе никогда не позволю приобрести, так это гриндерсы и колготки в крупную сетку.

Вообще для меня мода это выражения себя без слов. Неважно брендовый костюм на тебе или просто джемпер и джинсы, важно как и насколько ты в них себя ощущаешь.

Ароматами я пользуюсь разными, но самый любимый - GUCCI FLORA.