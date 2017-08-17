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Уличная мода
Ульяна Семёнова, 20 лет

Ульяна Семёнова, 20 лет

Ульяна — молодая, активная и симпатичная девушка, студентка, в свободное от учёбы время подрабатывает официанткой. В одежде героиня ценит максимально удобные и практичные вещи.

 

Туфли Bershka, джинсы Pull&Bear, рубашка Forever 21, часы Michael Kors, сумка — GAP, цепочка, кольца — подарки родных и близких.

К сожалению, за покупками я отправляюсь не так часто, как хотелось бы — когда есть свободное время и деньги. Обычно это бывает раз в месяц. Свои вещи я покупаю в тульских магазинах, а также покупаю онлайн — в основном американские бренды.

Аксессуары ношу достаточно редко: это или подаренные вещи или мои любимые часы, без которых я никуда. Без них чувствую себя как без рук.

Ароматы выбирала всегда долго и чутко, потому что люблю сладкие нотки, но со сладостью легко переборщить. Мне нравится парочка духов из линейки Бритни Спирс — идеальное сочетание!

Ничего плохого не вижу, что в моем гардеробе мало мировых брендов и много вещей из масс-маркетов.

Для меня важнее следовать своему кредо: инвестировать деньги в вещи нужно рационально и покупать только то, что необходимо.

Поэтому мой поход в любой магазин с одеждой очень краток — я иду за тем, что мне нужно, и не набираю лишнего.

Я бы не сказала, что у меня есть какой-то стиль, но мои друзья узнают меня даже на другом конце улицы. Скорее всего, стиль — это комфорт, удобство, всё то, в чем я буду чувствовать себя уверенно и выглядеть отлично, что действительно мне идёт. Но если я найду лук, который мне понравится, то постараюсь его повторить. Однако я слежу за трендами. Появится что-то новое, а если это ещё подходит под мой активный образ жизни, то я знаю точно куда пойду тратить зарплату!

Моя последняя и самая дорогая покупка — кроссовки Adidas EQT.

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:57 +16

«Уличная мода»

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