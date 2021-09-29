Алексей, 37 лет

Я Алексей Баженов, 37 лет. С 2006 года мастер художественной татуировки, а также граффити-художник (рисую с 2000-х), с 2021 учредитель/директор общественной организации «К-33» (Культура! Спорт! Экология!).

А я учился на фермера, после 9-и оконченных классов))).

Первое тату сделал в 2003-м самодельной машинкой, гелевой пастой… дракончика… короче, трэш))).

Сейчас тело в процессе покрытия.

Пока на 50% считаю это одной большой тату по тематике «Жизнь татуировщика, родные и близкие и всё то, чем занимаюсь».

Я многодетный отец. В нашей семье негативного отношения к татуировкам нет. Наоборот, семья и тату плотно связаны!

Жена Нина полностью поддерживает меня, мы на одной волне!

В 2017 году вместе с ней открыли студию «Лимон» в родном Венёве. Я занимаюсь татуировкой и обучением, жена делает татуаж.

Ну, а родственники, возможно, хотели бы, чтобы мы были «чистыми», но они любят нас, и видя, что мы от появления новых татуировок на теле никак не меняемся, не падаем, как личности, принимают нас).

Считаю, что нанесение татуировок на свое тело — это не цель, а образ жизни, у тату есть определенный смысл. А еще — ко всему нужно подходить с умом, чувством меры и адекватно!

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А еще Алексей поделился примерами своих работ на чужих телах:

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