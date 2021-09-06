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Тату с тульской пропиской
Александр, 34 года

Александр, 34 года

Я музыкант — барабанщик. Играл в группах: Менгир, EЯROR, Антиматерия. Сейчас играю в тульской трэш-металл банде Смерч. Работаю в типографии.

Татуировки нравятся с детства. С детства и любовь к тяжёлой музыке. Татуированные музыканты — это иконы стиля в экстремальной музыке. Я фанат группы Metallica и по этому поводу есть тату связанные с этой группой. Забиваюсь я у своего друга, у Александра Лыкова. Всем советую этого мастера, он крут. Сейчас мы с ним заканчиваем работу на груди, там Ктулху.

К тату отношусь положительно, потому, что для каждого — это свои обереги, так сказать. И собственное мнение, которое индивидуально, как и каждый человек. Больше всего раздражают вопросы «для чего? Зачем? Не боится ли твой ребёнок? Как он к этому относится?».

Ребёнок относится положительно, потому что прекрасно всё понимает. Более того, как только ей исполнится 18 лет — сам отведу ее к тату-мастеру, если она захочет забиться.

 

Мы возродили блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите на почту: news@myslo.ru

Фото предоставлено героем публикации: 

https://vk.com/id152515363

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«Тату с тульской пропиской»

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