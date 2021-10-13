Денис, 28 лет

Я сочетаю в себе несколько профессий. В качестве хобби занимаюсь художественной ковкой и музыкой, а основной заработок получаю, работая прорабом в строительстве.

Первый свой орнамент на спину я нанёс в 2016-м году, для меня эта татуировка несла сакральный смысл и была приурочена к рождению дочери. Сейчас у меня пигментировано порядка 30-40% тела. Татуировка на моем теле представляет из себя единый орнамент, разрастающийся по мере важных событий в моей жизни.

С вопросами о тату я сталкиваюсь не так часто, потому как большую часть времени рисунки на моем теле скрыты под одеждой, но первое время раздражающие вопросы задавали в основном родные. Это были банальные вопросы в роде «зачем ты это вообще сделал, можно было нарисовать, а потом смыть» или что-то в этом духе. Сейчас я совершенно безразличен к различного рода вопросам о тату.

Мы возродили блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте.

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