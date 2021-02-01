блоги
блоги
Регистрация
Тату с тульской пропиской
Кристина, 23 года

Кристина, 23 года

Я - начинающая модель. Фотографируюсь, в основном, в стиле Ню. Считаю, что обнаженное стройное женское тело - это очень прекрасно и эстетично. Интерес к татуировкам проявился в 16 лет, именно тогда я сделала свою первую.
Это была небольшая надпись One Love, наверное думаете, что в неё заложен смысл, но, честно говоря, смысла нет вообще никакого. Я нашла картинку в интернете, просто листав новости и зацепила одна фотография с этой надписью, я решила сделать точно такую же и четко в том же месте.

Вообще, татуировки стали моей зависимостью - мне хотелось вторую, третью
И я пошла и сделала ещё парочку.
И не вижу в этом ничего плохого, мне реально это начало нравиться, хотелось картинок на своём теле.

Сейчас у меня в рабочем процессе два проекта - обе ноги.
Одна цветная, милая, яркая, сочная. Вторая - в ч/б стиле. Изначально, у меня даже мыслей не было забить себе полностью ноги, я не думала о масштабных проектах и начинала с малого.

Мне понадобилось полтора года, чтобы практически целиком разукрасить свои лапки. Кстати, мой молодой человек тоже забивается и тоже ноги.
Мы оба очень любим рисунки на теле.

Вопросы, которые не стоит задавать

А что будет в старости?

А в старости я буду модной бабушкой! И буду с восторгом вспоминать этот определённый момент жизни.

Много денег отдала?

Да, не мало, но ради искусства не жалко.
И когда работы оправдывают качество, уже не жалеешь на это денег.

А что скажут дети?

Я была бы рада, если бы мой ребёнок сказал бы мне «Мам, я хочу татуировку! Можно?». И помогу ему в этом.

Что они означают?

Ничего абсолютно, украшение. Красивые картинки.

 

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации: 

https://www.instagram.com/_tvoyaa.kisa_/

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
вчера, в 10:57 −9

«Тату с тульской пропиской»

Подписаться на обновление в блоге.

Илья, 26 лет
Илья, 26 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.