Кристина, 23 года

Я - начинающая модель. Фотографируюсь, в основном, в стиле Ню. Считаю, что обнаженное стройное женское тело - это очень прекрасно и эстетично. Интерес к татуировкам проявился в 16 лет, именно тогда я сделала свою первую.

Это была небольшая надпись One Love, наверное думаете, что в неё заложен смысл, но, честно говоря, смысла нет вообще никакого. Я нашла картинку в интернете, просто листав новости и зацепила одна фотография с этой надписью, я решила сделать точно такую же и четко в том же месте.

Вообще, татуировки стали моей зависимостью - мне хотелось вторую, третью

И я пошла и сделала ещё парочку.

И не вижу в этом ничего плохого, мне реально это начало нравиться, хотелось картинок на своём теле.

Сейчас у меня в рабочем процессе два проекта - обе ноги.

Одна цветная, милая, яркая, сочная. Вторая - в ч/б стиле. Изначально, у меня даже мыслей не было забить себе полностью ноги, я не думала о масштабных проектах и начинала с малого.

Мне понадобилось полтора года, чтобы практически целиком разукрасить свои лапки. Кстати, мой молодой человек тоже забивается и тоже ноги.

Мы оба очень любим рисунки на теле.

Вопросы, которые не стоит задавать

А что будет в старости?

А в старости я буду модной бабушкой! И буду с восторгом вспоминать этот определённый момент жизни.

Много денег отдала?

Да, не мало, но ради искусства не жалко.

И когда работы оправдывают качество, уже не жалеешь на это денег.

А что скажут дети?

Я была бы рада, если бы мой ребёнок сказал бы мне «Мам, я хочу татуировку! Можно?». И помогу ему в этом.

Что они означают?

Ничего абсолютно, украшение. Красивые картинки.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.



Фото предоставлено героем публикации:



https://www.instagram.com/_tvoyaa.kisa_/