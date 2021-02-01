Кристина, 23 года
Я - начинающая модель. Фотографируюсь, в основном, в стиле Ню. Считаю, что обнаженное стройное женское тело - это очень прекрасно и эстетично. Интерес к татуировкам проявился в 16 лет, именно тогда я сделала свою первую.
Это была небольшая надпись One Love, наверное думаете, что в неё заложен смысл, но, честно говоря, смысла нет вообще никакого. Я нашла картинку в интернете, просто листав новости и зацепила одна фотография с этой надписью, я решила сделать точно такую же и четко в том же месте.
Вообще, татуировки стали моей зависимостью - мне хотелось вторую, третью
И я пошла и сделала ещё парочку.
И не вижу в этом ничего плохого, мне реально это начало нравиться, хотелось картинок на своём теле.
Сейчас у меня в рабочем процессе два проекта - обе ноги.
Одна цветная, милая, яркая, сочная. Вторая - в ч/б стиле. Изначально, у меня даже мыслей не было забить себе полностью ноги, я не думала о масштабных проектах и начинала с малого.
Мне понадобилось полтора года, чтобы практически целиком разукрасить свои лапки. Кстати, мой молодой человек тоже забивается и тоже ноги.
Мы оба очень любим рисунки на теле.
А что будет в старости?
А в старости я буду модной бабушкой! И буду с восторгом вспоминать этот определённый момент жизни.
Много денег отдала?
Да, не мало, но ради искусства не жалко.
И когда работы оправдывают качество, уже не жалеешь на это денег.
А что скажут дети?
Я была бы рада, если бы мой ребёнок сказал бы мне «Мам, я хочу татуировку! Можно?». И помогу ему в этом.
Что они означают?
Ничего абсолютно, украшение. Красивые картинки.
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Фото предоставлено героем публикации:
https://www.instagram.com/_tvoyaa.kisa_/