Михаил, 25 лет

Еще со школьных лет привлекали качественные рисунки на коже. Но, будучи прилежным сыном, позволил себе первую тату в 18 лет. От родителей не скрывал, да и не получилось бы, тату была на шее. Отреагировали вполне адекватно, мама даже призналась что в своё время тоже хотела тату.

Для меня это один из способов самовыражения, так же как и музыка. Ты делаешь то, что тебе нравится и получаешь от этого удовольствие.

К 25 годам на мне появилось немало новых рисунков и пока планов останавливаться у меня нет. В голове крутится концепция, которую хотелось бы реализовать. Это не показуха, как многие могут подумать, и не желание закричать на весь мир: "СМОТРИТЕ КАКОЙ Я!". Всё это делается для личного удовольствия и возможно даже для внутреннего успокоения.

Работая в продажах приходилось общаться с огромным количеством людей и реакций я тоже повстречал не мало. Да, были кадры, которые даже отказывались со мной говорить, но за четыре года таких случаев было максимум два. В основном, это либо нейтральное отношение, либо не скрываемый интерес и желание рассмотреть поближе. И не важен возраст, тату могли понравиться и подросткам и уже пожилым людям. Помимо работы в моей жизни присутствует и творческое направление. Буквально год назад началось медленное, но верное продвижение своей музыки и текстов. Для меня мои песни и мой внешний вид - это цельный механизм. А на сцене внешность становится частью образа.

Вопросы, которые не стоит задавать

А как это в старости будет выглядеть ты подумал?

Да, подумал. И меня вполне это устраивает. Большинство из нас в пожилом возрасте и так не будут красавчиками, так что пару рисунков хуже не сделают.

Не боишься заразу какую нибудь занести?

Именно поэтому я бью татуировки только у тех мастеров, которым доверяю, и в стерильности работы которых уверен на 100%.

И это разве красиво?

Красота для каждого индивидуальна. Мнения субъективны. Я решил что моё тело - отличный холст. И я украшу его так, как будет нравиться именно мне.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

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Фото предоставлено героем публикации:

https://vk.com/diyb_official_band