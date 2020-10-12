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Тату с тульской пропиской
Дмитрий, 29 лет

Дмитрий, 29 лет

Мне 29 лет, работаю на одном из предприятий оборонной промышленности. Татуировки пришли в жизнь около 5 лет назад, если не путаю, хоть и сейчас прогресс остановился из-за ипотеки, но позже планирую продолжать. В итоге, хотелось бы покрыть тату все тело, кроме лица и кистей рук.

Все тату в стиле олдскул, считаю что этот стиль с возрастом будет смотреться только круче. Первые тату начинал бить в салоне, о чем очень пожалел. Возможно ошибаюсь, но по мне, в салоне новички набивают руку, что бы уже потом продолжать у себя дома.

Второй мастер был из Ясногорска. Понравилось соотношение цены и качества, плюс большой опыт именно в олдскуле. Последние тату делал у девочки из Тулы. В портфолио увидел много работ в любимом стиле и понял, что мне нужно к ней.

Вопросы, которые не стоит задавать

Для чего это все? Мне нравится отражение в зеркале, добавляет уверенности в себе, люблю быть в центре внимания.

Много денег отдал? Не дешевое удовольствие, считаю, что без стабильного заработка лучше не начинать. Делать надо либо у проверенных людей, либо ни у кого.

А что скажут дети? Уверен, что дети и внуки будут в восторге. Это же как ещё один шаг к вечной молодости, представляю, как одноклассники будущего ребёнка будут завидовать, какой крутой у него батя.

Что они означают? Набивал только с эстетической точки зрения и то, что, как я считаю, подходит под мой стиль.

 

Мы таки решили возродить наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации: 

https://www.instagram.com/dmitrypershikov/

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Автор: Артем Жильцов
вчера, в 12:02 +5

«Тату с тульской пропиской»

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