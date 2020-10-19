Таня, 21 год

Мне 21 год, занимаюсь фотографиями. Точнее, начала фотографировать с 16 лет, предлагала людям съемку за шоколадку Спустя 5 лет стала уверенней и фотографирую профессионально.

Первую татуировку сделала в 17 лет на икре - это был «Волк». А вообще, я мечтаю покрыть себя полностью тату и стать как знаменитая модель Bantik boy. Забиваюсь от ног до самой груди. Сейчас у меня 16 татуировок.



Большинство моих тату - это животные. Люблю их очень сильно.

Когда мне задают вопросы в духе: «Зачем тебе столько много? Это некрасиво ты же девочка», я отвечаю «чтобы быть не такой, как вы».

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.



Фото предоставлено героем публикации:

https://www.instagram.com/tatianawnl10/