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Тату с тульской пропиской
Евгения, 27 лет

Евгения, 27 лет

Мне 27 лет и работаю мастером перманентного макияжа. Забиваться начала довольно давно. Был такой период, когда прям горела и тату появлялись с завидной регулярностью. Сейчас для меня татуировка значит какой-то период жизненный. Особого смысла не вкладываю в рисунки на теле.

Вопросы, которые не стоит задавать

Для чего это все? Господи, это все для меня. Потому что мне так захотелось и потому что мне это кажется красивым.

Много денег отдала? Не в деньгах счастье, во-первых. А, во-вторых, я просто не помню — не считаю нужным запоминать.

А что скажут дети? У меня есть сын и его это никак не смущает. Детей воспитываю я, а не мои татуировки.

Что они означают? Есть три личных, о которых стараюсь не распространяться. Остальные — просто красивые рисунки.

О главном

Татуировки, в основном, делали московские мастера. На моем теле есть и розы, и лев, и музыкант, и персонаж из мультфильма. Все они сидят на своих местах и я уже не могу представить себя без них. Как я уже говорила, в настоящий момент у меня пауза — не хочется ничего нового. Но в любой момент спонтанно может возникнуть идея и тогда я «возникну» в кабинете мастера. Не жалею ни об одной из своих тату, но могу сказать, что несколько перебью — одна не нравится по качеству, а вторая — не доведена до ума.

Знаю, что в нашем обществе до сих пор встречаются люди, которые судят других по внешнему виду. Я, к счастью, с такими сталкиваюсь редко. Кому вообще какое дело как выглядит другой человек? Вопросы в духе: «В старости не будешь сожалеть об этом?» стараюсь игнорировать. В нашей старости татуированные бабушки на дачах и огородах будут выглядеть абсолютной нормой.

 

 

Мы таки решили возродить наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героиней публикации.

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:38 +3

«Тату с тульской пропиской»

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