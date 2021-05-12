Дмитрий, 26 лет

Работаю мастером татуировки – открыл с подругой студию.

Особенных смыслов для своих татуировок не нахожу, да и не ищу, я люблю лаконичность и минимализм, поэтому на мне есть мотылек, молния, эмблема корпорации из игры Postal, год рождения на груди, пара надписей, одна из них в память о друге, готический шрифт, а еще комар маленький: в детстве жил на улице Комарова.

Есть рукав – там флора и фауна, всё под готику, еще не доделали до конца. Я за ч/б в татуировке, цвет не понимаю, не мое.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

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Фото предоставлено героем публикации:

https://vk.com/dyngo