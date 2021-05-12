блоги
блоги
Регистрация
Тату с тульской пропиской
Дмитрий, 26 лет

Дмитрий, 26 лет

Работаю мастером татуировки – открыл с подругой студию. 

Особенных смыслов для своих татуировок не нахожу, да и не ищу, я люблю лаконичность и минимализм, поэтому на мне есть мотылек, молния, эмблема корпорации из игры Postal, год рождения на груди, пара надписей, одна из них в память о друге, готический шрифт, а еще комар маленький: в детстве жил на улице Комарова.

Есть рукав – там флора и фауна, всё под готику, еще не доделали до конца. Я за ч/б в татуировке, цвет не понимаю, не мое.

 

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации: 

https://vk.com/dyngo

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:34 0

«Тату с тульской пропиской»

Подписаться на обновление в блоге.

Какие тату есть в редакции Myslo
Какие тату есть в редакции Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.