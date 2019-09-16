16 сентября: в Тулу приехали артисты цирка социалистических стран

16 сентября 1969 г. на площади у здания цирка состоялась необычная акция. Представители партийных и советских организаций, работники культуры и искусства города и области, сотни туляков радушно встретили мастеров циркового искусства из семи социалистических стран – Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Румынии, Польши, Чехословакии, приехавших на гастроли в Тулу после выступлений в Москве.

Артисты международной программы «Дружба» вышли из автобуса под звуки марша и аплодисменты, и сразу попали в узкий коридор, организованный встречающими. Каждому гостю был преподнесен букет цветов.

Затем слово взял заслуженный работник культуры республики, директор тульского цирка Д. Калмыков. Он говорил о том, что начало юбилейного сезона в честь 50-летия советского цирка будет радостным и приятным: его открывают приехавшие в Тулу братья по искусству – артисты цирка социалистических стран. Наши гости должны были выступать на манеже вместе с мастерами советского циркового искусства.

От исполкома Тульского городского совета депутатов трудящихся гостей приветствовал заместитель председателя горисполкома В. П. Панферов:

– Ваш приезд особенно знаменателен тем, что он совпадает с широкой подготовкой к столетию со дня рождения В. И. Ленина. Этот исторический юбилей будут праздновать трудящиеся не только нашей страны, но и всех социалистических стран, которые под руководством своих коммунистических и рабочих партий успешно строят новую жизнь, свою экономику и культуру. Туляки ждут и горячо воспримут ваши выступления на арене тульского цирка.

К зарубежным гостям подбежали пионеры и еще раз вручили им цветы.

С ответными словами выступили артисты Хельмут Хут из ГДР, Ендогийн Дорж из Монголии. Они поблагодарили туляков за теплую, радушную встречу и заявили, что артисты рады показать им свое искусство и постараются оправдать ожидания будущих зрителей.

Программа действительно получилась под знаком дружбы. Примерно половину номеров работали советские артисты – все-таки советский цирк во всем мире считался непревзойденным. Гости были представлены акробатами с подкидными досками Мошояну из Румынии, болгарским эквилибристом и жонглером Ангелом Божиловым, эквилибристами Лиуфа из Польши, партерными акробатами Ландос из ЧССР, монгольскими гимнастами на шестах Дорж, музыкальными эксцентриками Балло из ГДР. Но гвоздем программы все же был советский иллюзионный аттракцион «Калейдоскоп» под руководством Наталии Рубановой.

Вскоре после премьеры, в свой выходной, зарубежные артисты возложили венок к памятнику героям, оборонявшим Тулу, на площади Победы.