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Тульские тайны: Этот день в истории города
15 сентября: из Тулы открылись авиарейсы в Одессу и Киев

15 сентября: из Тулы открылись авиарейсы в Одессу и Киев

С 15 сентября 1969 г. тульский аэропорт открыл сразу несколько новых воздушных линии в украинском направлении.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям стало возможно летать в Одессу. Отправление рейса из Тулы – в 8 час утра. Стоимость билета – 21 руб. На том же самолете можно было сделать промежуточную посадку в Киеве – этот билет обходился в 14 рублей.

В понедельник, среду и пятницу в 8 утра отправлялся самолет по маршруту Донецк – Минеральные Воды. Долететь до Донецка стоило 16 рублей, до конечной точки – Минвод 24 рубля.

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Автор: Сергей Гусев
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