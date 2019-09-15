15 сентября: из Тулы открылись авиарейсы в Одессу и Киев

С 15 сентября 1969 г. тульский аэропорт открыл сразу несколько новых воздушных линии в украинском направлении.

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям стало возможно летать в Одессу. Отправление рейса из Тулы – в 8 час утра. Стоимость билета – 21 руб. На том же самолете можно было сделать промежуточную посадку в Киеве – этот билет обходился в 14 рублей.

В понедельник, среду и пятницу в 8 утра отправлялся самолет по маршруту Донецк – Минеральные Воды. Долететь до Донецка стоило 16 рублей, до конечной точки – Минвод 24 рубля.