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Тульские тайны: Этот день в истории города
17 сентября: в Белоусовском парке прошел аукцион тортов

17 сентября: в Белоусовском парке прошел аукцион тортов

17 сентября 1989 года первый трест столовых провел в Центральном парке Тулы, тогда еще не Белоусовском, необычное мероприятие: аукцион тортов и кулинарных изделий.

Вот как описывала это мероприятие в короткой заметочке газета «Коммунар».

«Корзиночка с лимонами» — 12 рублей. Кто больше? Продано! — Ведущий аукциона ударяет молоточком.

Вот так проходят выставки-продажи тортов, кулинарных изделий в Центральном парке культуры и отдыха Тулы по выходным и праздничным дням. Оригинальную продукцию кулинарных цехов представляют здесь рестораны и кафе, столовые города».

Все вырученные во время аукциона средства кулинары передали в Советский фонд мира.

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Автор: Сергей Гусев
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