14 июня: в Туле заканчивает работу передвижная зоовыставка

14 июня 1955 г. на площади центрального рынка в Туле последние дни работала большая передвижная зоовыставка (зверинец) Главного управления цирков Министерства культуры СССР. Все дни ее работы всегда было многолюдно. За месяц в зверинце побывало более 100 тысяч туляков. Особенно полюбился зверинец детям всех возрастов.

Конечно, сейчас на подобные развлечения мы смотрим несколько иначе. Но тогда передвижные зоовыставки, где животные содержались в сравнительно небольших вольерах, были в порядке вещей. И, в общем-то, их приезд действительно был радостным событием. Зоовыставка 1955 года давала возможность познакомиться со 150 видами зверей и птиц всех частей света. Сотрудники зверинца, как писали газеты, руководствуясь мичуринским учением, проводили также большую работу по размножению животных и птиц в неволе.

Основная задача приезда зверинца виделась в популяризации естественно-научных знаний среди широких масс населения. Его сотрудники организовывали экскурсии, лекции и беседы о жизни животных и птиц.

Особенно много посетителей было перед огромной индийской слонихой Индирой. Это была настоящая кинозвезда – она снималась в кинофильме «Садко», вышедшем на экраны совсем недавно – в 1953 году. Индира в Туле отличалась очень хорошим аппетитом. Она в сутки съедала в среднем 116-120 килограмм различного корма и выпивала более 10 ведер воды. Вес слонихи составлял 4 тонны.

Особый интерес к ней вызывала и необычная дружба с овчаркой Азой, которая постоянно находилась в клетке. Более того – когда овчарку выводили на прогулку, слониха, недовольная тем, что ее оставили одну, громко трубила, стараясь порвать цепь, которой была прикована в вольере, и уйти за своим другом.

Причина же такого необычного союза в следующем. Слоны – стадные животные, и в одиночестве у них портится характер, они становятся злобными. Чтобы сохранить миролюбие у этого гиганта, к слонихе подселили овчарку. Они стали неразлучными друзьями. Когда Аза, возмущаясь шалостями малолетних посетителей зверинца, громко лаяла, Индира успокаивала ее, поглаживая хоботом.

Обширно были представлены на зоовыставке представители семейства кошачьих. Это были африканские львы Огонек и Кинули, огромный уссурийский тигр Акбар, леопард, камышовый кот, рысь, красивые леопардовые кошки.

С большим интересом наблюдали посетители за обезьянами. Тем более, что обезьяны-резусы приехали с приплодом, в конце февраля у них родился детеныш. Трехмесячный малыш быстро прыгал по прутьям клетки, а когда уставал, то, уцепившись за шерсть матери, висел у нее между лапами и спал. Обезьяна же прыгала и бегала вместе с ним.

Одни из самых любимых животных зверинца – медведи, среди которых были белый полярный, бурые лесные и черный гималайский. Очень интересны представители класса пресмыкающихся – китайские крокодилы и четырехметровые удавы.

Также в коллекции зоовыставки были семья пятнистых оленей, косули, двугорбый верблюд, дикий кабан, дикобраз, волки, лисицы, шакалы, куницы, большая коллекция дневных и ночных хищников, попугаи, павлин, сазаны, цесарки, пеликан и другие птицы.