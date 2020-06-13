13 июня: в Туле стало возможно заказать билеты на поезд почтой

С 13 июня 1960 г. Министерством путей сообщения СССР был установлен новый порядок предварительной продажи железнодорожных билетов.

Теперь в республиканских, краевых, областных центрах, а также в некоторых других городах страны билеты на поезд стало возможно заранее заказать по почте, по телефону, либо обратившись прямо в кассу. Заказы по почте принимались за две недели до отправления поезда. Через транспортные агентства в Москве, а в других городах в специальных кассах пассажир мог лично забронировать билет за 9-11 дней или заказать его по телефону за 6-8 дней.

По желанию пассажира билет можно было доставить на дом. А вскоре введут услугу, которая, правда, так и не приживется – за дополнительную плату доставлять на дом багаж пассажира.

Железным дорогам также было предоставлено право в зависимости от местных условий увеличивать сроки предварительной продажи билетов в пределах до 45 суток. На тот момент таким образом билеты уже продавались на Украине – на Сталинской (Донецкой), Одесской, Львовской и других магистралях.

Это было время, когда весь мир только учился автоматизации продажи и бронированию билетов. Пионерами здесь выступали японцы, опыт которых старались перенять во многих странах. В 1960 году в Японии была разработана первая в мире опытная автоматизированная система продажи билетов «Марс-1». Отечественный аналог под названием «Экспресс-1», на основе изучения опыта японцев, был впервые запущен на Московском узле только в 1972 году.

А пока этого не случилось, в следующем, 1961 году, советских пассажиров ждала еще одна революция. На Ярославском вокзале в Москве начали продавать железнодорожные билеты по-новому. Теперь пассажир мог приобрести билет в любой кассе. До этого они работали исключительно по направлениям – в каждом окошке исключительно свой набор городов.

Революционная новинка была воплощена в жизнь благодаря более совершенной логистике. После того как пассажир обращался за билетом, кассир моментально связывался с диспетчером и дублировал этот заказ. Диспетчер же был связан со всеми кассами вокзала. Перед ним на столе лежала большая схема поездов, на которой были обозначены проданные и свободные места. Получив заявку от кассира, диспетчер сообщал номер поезда, вагон, место и делал на схеме соответствующую пометку. Чтобы работа спорилась быстрее, в этом процессе были задействованы два диспетчера.

В том же году на такую систему продажи перешли и все остальные московские вокзалы.

Поумерим естественное желание тут же вспомнить о том, что в СССР выпускались самые большие микросхемы в мире. 1960 год – все еще только начиналось.

Сама же предварительная продажа билетов как таковая уже существовала. Например, на запущенный в том 1960 году «цельнометаллический» скоростной поезд Тула – Москва билеты можно был купить туда и обратно за семь суток до дня поездки.