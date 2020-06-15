15 июня: в тульских кинотеатрах начали показывать эпопею «Освобождение»

15 июня 1970 г. в лучших тульских кинотеатрах «Салют» и «Искра» начали показывать первый фильм киноэпопеи «Освобождение». Он назывался «Огненная дуга», и был посвящен Курской битве июля 1943 года.

Эпопея «Освобождение» состояла из пяти фильмов. Она была снята совместно несколькими странами. Режиссер – Юрий Озеров, любивший масштабные батальные постановки. И здесь они были представлены в высшей степени. Сценарий писали Юрий Бондарев и Оскар Курганов. Если о Бондареве все ясно, то Курганов, писавший исторические сцены для этого фильма, остался в истории советского кино как автор сценария таких масштабных постановок, как «Солдаты свободы» (того же режиссера Юрия Озерова) и «Челюскинцы».

Съемки первого фильма проводились не в местах непосредственных событий, а в окрестностях города Переяслав-Хмельницкого под Киевом. Дело в том, что разрешение на проведение съемок на месте Курской дуги так и не было получено – в местах боев все еще оставалось значительное количество неразорвавшихся бомб и снарядов, которые могли сдетонировать от пиротехнических эффектов или прохождения тяжелой военной техники.

В повседневную жизнь советских людей «Освобождение» вошло сразу несколькими фактами. Так, в последнем фильме о битве за Берлин звучит песня «Последний бой» в исполнении Михаила Ножкина, ставшей одной из самых любимых песен военной тематики.

Любой советский ребенок также знал, что лучший исполнитель роли Гитлера – артист из ГДР Фриц Диц. В «Освобождении», как говорят, он согласился сниматься только по личной просьбе Хоннекера. Уж очень надоело ему к этому моменту воссоздавать образ главного злодея ХХ века. В результате после этого Фриц Диц воплотил образ Гитлера не только в «Освобождении», но и в «Семнадцати мгновения весны» и «Солдатах свободы».

Также в «Освобождении» впервые после ХХ съезда партии был представлен на экране генералиссимус Сталин. До этого Сталин в советском кино, правда, иногда присутствовал, но в малозначимых фильмах и в качестве соратника Ленина.

Озерову удалось добиться, что в «Освобождении», в качестве реальных исторических персонажей были генерал Власов (правда, по требованию цензоров, он значился как просто Генерал) и сын Сталина Яков Джугашвили, с которым и беседует в лагере этот самый безымянный Генерал. Роль генерала Власова стала фирменной для артиста из Алма-Аты Юрий Померанцева. Он воплотил его и в других фильмах.

По поводу Якова в фильме звучит фраза, произнесенная Сталиным, которая стала одним из крылатых афоризмов фильма: «Я солдата на фельдмаршала не меняю».

Ну и безусловное отличие этой постановки от практически всех современных поделок на военную тему – наличие военных консультантов. Консультационные услуги сценаристам оказывал отставной и по-прежнему опальный маршал Жуков. Его в фильме сыграл Михаил Ульянов, который позже воплотил образ маршала Победы и во многих других фильмах. В итоге это кино стало важной вехой в биографии сразу у нескольких актеров.

Главным же консультантом фильма стал генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко. Вообще же картину консультировали сотни специалистов и участников тех событий.

«Огненную дугу» завершили в 1968 году. Главный консультант С. Штеменко в целом остался доволен. Лишь сделал замечание, что в июле 1943 года у него была еще одна звездочка на погонах, и орденов явно не хватает. А также потребовал убрать любовную сцену с девушкой в танке. Сцену убрали, а насчет орденов режиссер ответил, что все соответствует документам, предоставленным Военным архивом.

Но первый фильм все равно пролежал на полке до лета 1969 года – что-то там не понравилось министру обороны А. А. Гречко с начальником ГлавПУР СА и ВМФ А. А. Епишевым. В итоге Озерову пришлось еще четыре раза устранять недостатки, прежде чем картину допустили к прокату.

Тем временем к лету 1969 года режиссер закончил и второй фильм («Прорыв»). В «Википедии» пишут, что обе ленты вышли в прокат одновременно и демонстрировались на одном сеансе. В Туле, правда, они вышли порознь, во всяком случае, в первые дни проката.

9 мая 2020 года, к 75-летию Победы, на официальном ютуб-канале «Мосфильма» прошла премьера новой отреставрированной версии фильма «Освобождение» в формате 4K.