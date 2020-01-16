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Тульские тайны: Этот день в истории города
16 января: в Туле открыли домовую прачечную

16 января: в Туле открыли домовую прачечную

16 января 1965 г. заведующая санпропускником ЖКО завода «Штамп» В. Мартыненко рассказала в газете «Коммунар», что, по примеру ярославцев, жилищно-коммунальный отдел тульского завода «Штамп» оборудовал и открыл на углу улиц Каракозова и Степанова домовую прачечную.

«В ней установлены стиральные машины, центрифуга для отжима белья, есть сушильное отделение, гладильная комната. Все услуги стоят недорого — девять копеек. Многие женщины Пролетарского района охотно пользуются услугами нашей прачечной».

Открытая прачечная — результат сравнительно свежего постановления Совмина РСФСР от 1 октября 1962 года «О дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения», согласно которому новые предприятия бытового обслуживания, оказывающие самые разные услуги, открывались по всей стране.

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Автор: Сергей Гусев
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