17 января: на экраны Тулы вышел честный фильм о послевоенной деревне «Председатель»

17 января 1965 г. одновременно в тульских кинотеатрах «Центральный», «Космос», «Заря», имени Степанова, «Спартак» и «Комсомольский» началась демонстрация широкоэкранного фильма о послевоенной деревне «Председатель». Уже один этот размах – премьера в шести лучших кинотеатрах города – говорит о том, что это было неординарное для отечественного кино произведение.

Между тем фильм с трудом добрался до экранов. Говорят, что даже во время съемок режиссер Алексей Салтыков всё время просил исполнителя главной роли Михаила Ульянова не пережимать, ослабить влияние на зрителей – боялся, что фильм положат на полку. По сравнению с первоначальной версией «Председателя» подвергли сильной цензуре, несколько особенно острых эпизодов приказали вырезать. Но всё равно получилось не очень-то советское кино, уж очень необычный герой был в исполнении Михаила Ульянова. Он вроде бы и фронтовик, с войны пришел без одной руки, но всё равно не вписывался в каноны положительного облика советского человека, тем более руководителя.

Личная жизнь неустроенная, всё по-дурацки. Есть жена в городе, но поддался чувству и уступил местной красавице Надежде, которая ему понравилась. Конечно, мучается, не знает, как быть. С начальством вечные терки, кляузы на него пишут. На весь колхоз – всего четыре мужика, как работать? Да и на тех, что есть, из района смотрят свысока. Колхозники – не очень-то для них и люди, скорее палочки в отчетах и сводках. Бесправные, нищие и такие же неустроенные, как Егор Трубников. Поднять этот колхоз на ноги может только такой вот Егор – небезгрешный, но упертый и неуступчивый, привыкший брать на себя ответственность за все принимаемые им решения.

У председателя есть и своя формула успеха в фильме: «Я недавно понял, чем держится жизнь. Жизнь держится тем, что Андрюхе хочется целоваться с Надькой, а всё остальное значение не имеет». То есть человек счастлив тогда, когда ему хочется жить дальше. Целоваться, работать, строить планы на будущее. Надька эта засобиралась уже было в город, но осталась вроде бы из-за своего парня. Но при этом говорит и про своих телят, за которыми ухаживала: «Я к ним привыкла, полюбила». Поди разбери, какая из этих причин стала для нее определяющей.

Да, пусть не до конца всё правда, лишь отчасти. Но фильм был принят с невероятным восторгом. В нем были настоящая жизнь и живые, реальные люди. Он произвел впечатление даже на Маршала Победы. Когда подбирали исполнителя на роль Жукова в киноэпопее «Освобождение», он скажет: «Пусть будет тот, который председателя сыграл».

Официальная премьера фильма в Туле состоялась в кинотеатрах «Космос» и «Центральный», где перед просмотром выступил депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, председатель щекинской сельхозартели «Новая жизнь» И. М. Семенов. Он поделился своими впечатлениями о новом фильме, увязал главные события киноповествования с делами руководимого им колхоза, сделавшего за последние восемь-десять лет крупный шаг вперед в развитии полеводства и животноводства. Высоко оценив новую кинокартину, правдиво воссоздающую историю становления артели под руководством председателя Егора Трубникова, Семенов отметил и просчеты сценариста и режиссера. Как без этого.

Только за шесть первых дней фильм «Председатель» в Тульской области посмотрели более ста тысяч человек. А по стране за первую неделю фильм собрал семь миллионов зрителей. Перед началом многих сеансов организовывались встречи зрителей с председателями колхозов передовых хозяйств области.

Первую свою роль в этом фильме сыграл Михаил Кокшенов. Также в фильме сыграл туляк Вячеслав Невинный. А кроме того – целое созвездие великолепных наших актеров: Иван Лапиков, Нонна Мордюкова, Виталий Соломин, Николай Парфенов, Владимир Этуш.

Для исполнителя главной роли Михаила Ульянова именно фильм «Председатель», а не значащая фамилия, стал поворотным в биографии. С тех пор в кино он играл преимущественно положительных героев.

Для режиссера Алексея Салтыкова «Председатель» тоже станет последней, по сути, большой работой, после которой он сломается. В том же 1965 году на съемках фильма «Директор» погибнет актер Евгений Урбанский. Будут большие разборки, Салтыкова на полтора года отлучат от профессии. Потом он добьется разрешения продолжить съемки, уже с Николаем Губенко в главной роли. Но более ничего равного «Председателю» уже не снимет.