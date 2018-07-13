13 июля: Создатель арсенала разведчика и шоферы в Кремлевском саду

13 июля 1938 года в Туле родился Рафаил Дмитриевич Хлынин – инженер-оружейник, лауреат Государственной премии СССР.

Рафаил Дмитриевич – автор 17 патентов на принципиально новые виды стрелкового оружия, в числе которых целый арсенал разведчика.

В частности, советский бесшумный двуствольный пистолет, созданный в ЦНИИточмаш по заказу КГБ СССР в 1965 году и принятый на вооружение 24 августа 1972 года. При использовании патронов СП-2, созданных для этого пистолета, было обнаружено, что из пистолета МСП возможно ведение огня под водой, после чего на базе Тульского артиллерийского инженерного училища под руководством полковника Данилова был проведён комплекс изысканий по переделке пистолетов МСП и С4М в оружие боевых пловцов.

По заданию Министерства обороны и Комитета госбезопасности СССР Рафаилом Дмитриевичем Хлыниным был спроектирован под патрон замкнутого типа СП-3 Нож Разведчика Специальный или Стреляющий (НРС) — советский боевой нож, оснащённый стреляющим устройством, вмонтированным в рукоятку. Помимо базовой версии производился также вариант НР без стреляющего механизма.

В восьмидесятых годах была создана снайперская винтовка «Винторез» – с небольшими габаритами (длина — 815 мм) и малой массой (всего 1,8 кг), несмотря на которые она обеспечивала поражение живой силы в армейских касках или за листовой сталью толщиной 1,6 мм. На вооружение спецподразделений КГБ и ГРУ она поступила в 1987 году и в дальнейшем послужила основой для разработки АС «Вал».

Впервые в боевых условиях винтовки ВСС были применены в ходе Первой чеченской войны отрядами специального назначения различных силовых ведомств. «Никак не можем засечь, откуда они бьют», — говорили террористы. Командир одной из рот спецназа федеральных сил Владимир Ольгин охарактеризовал связку ВСС «Винторез»/АС «Вал» как идеальную систему для войск специального назначения, умелое использование которой позволяет творить чудеса. Во время Второй чеченской войны снайпер одного из российских спецподразделений, находясь в засаде, занял позицию в кроне густого дерева. Обнаружив группу боевиков, он дождался, пока все они выйдут на открытую местность, и, открыв огонь на дальность эффективного огня, уничтожил всю группу прежде, чем они разобрались, откуда ведётся огонь.

С 2000 года Рафаил Дмитриевич Хлынин также создатель арбалетов «Стриж», «Стрелец» и «Шайтан» для нужд ФСБ и разведки. Большой материал о Хлынове – здесь.

цитата дня

«Нехорошо ведут себя тульские шофферы. Ежедневно по вечерам их можно видеть в Кремлевском саду на веранде, переходящими от столика к столику и назойливо предлагающими прокатиться на автомобиле. Особенно они докучают тем, кто мало-мальски подопьет».

Газета «Тульская молва», 13 июля 1913 г.