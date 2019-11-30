30 ноября: Никита Михалков представил в Туле фильм «Сибирский цирюльник»

30 ноября 1999 г. в кинотеатре «Родина» состоялся творческий вечер с Никитой Михалковым, по окончании которой состоялся премьерный показ фильма «Сибирский цирюльник». На встречу Никита Сергеевич опоздал на полчаса, что компенсировал разрешением пропустить в зал всех, кто не купил билеты, но, не теряя надежды, стоял у входа в кинотеатр.

День же почетный гость потратил на экскурсию по городу, где он был впервые. Побывал в музее оружия ЦКИБ СОО, где, по словам очевидцев, продемонстрировал хорошее знание оружейного дела. Сказал, что в его семье любят оружие, у него самого коллекция из двенадцати охотничьих ружей. Есть даже уникальное ружье из коллекции Геринга. «Тот, кто говорит, что любвь к охоте, к оружию не может сочетаться с гуманистическими взглядами, лицемерит. Бывают, конечно, вегетарианцы по убеждению. Но когда человек есть мясо и кокетничает, не желая знать, как оно добывается, – фарисейство».

В Музее самоваров тоже проявил осведомленность. Узнав от проводившей экскурсию директрисы, что происхождение самовара точно не установлено, тут же выдвинул свою гипотезу:

– Наверное, он откуда-то из Азии. В Монголии национальная еда готовится по похожему принципу: внутри в трубе огонь, снаружи вода кипит, кладется мясо, лапша и так далее. Мы, когда снимали «Ургу», такое ели палочками.

Выпил рюмку водки, закусив неизбежным пряником, сфотографировался на фоне огромного самовара.

Вот несколько цитат из его беседы со зрителями перед началом фильма.

«За месяц показа в трех кинотеатрах Москвы мы перекрыли все, что собрал «Титаник» за год по всей России. Три раза к нам присылали счетную палату, следуя воровской логике: «45 миллионов стоил фильм. Сколько же они сперли!» Не понимая, что мне интереснее вложить деньги в производство, чтобы продукт приносил прибыль. Мы получили в поддержку от государства 10 миллионов после того, как премьер-министр прочел сценарий и сказал: «Эта картина нужна России». Удалось убедить вложить Запад в русскую картину о русских юнкерах 35 миллионов. Пятитысячные массовки, три тысячи костюмов, аппаратура. Мы дома создали на западные деньги 16 тысяч рабочих мест. Каждый на площадке получал горячую еду в течение рабочего дня, длившегося 18 часов. Очень трудно выдержать столько на морозе. Но у людей была специальная одежда, возможность погреться. И, главное, люди чувствовали уважение к себе, к своему труду. Потому что если не уважать того, кто работает на тебя и с тобой, никогда нельзя вырваться из того плена унижений и нищеты, в котором мы находимся. И дай бог, чтобы это послужило примером людям, собирающимся восстанавливать национальную индустрию кинематографа».

«Зима стояла мало что бесснежная, в феврале было 13 градусов тепла. Пришлось потратить сотни тонн соли, чтобы засыпать общие планы снегом. Кони выносят только песок и соль, от химических заменителей у них болезни копыт начинаются».

«У нас потрясающее впечатление о достоинстве, Раз мы русские, то только по-русски должны говорить, а других языков нам знать не положено. А выпускник юнкерского училища знал английский, французский и немецкий, да еще латынь. И то, что юнкера говорят с американкой по-английски, говорит о качестве русских юнкеров, а не о продажности Михалкова. И почему я на роль американки должен брать русскую актрису? Если бы американская актриса снималась в «Родне», был бы понятен ваш вопрос. Но зачем Нонне Мордюковой играть американку, я не могу понять. Раньше иностранцев брали в Прибалтике, она была таким специальным отстойником для нашего кино. Адомайтис, Будрайтис, Банионис - красивые благородные парни, сразу видно, что иностранцы. Но сейчас иные возможности…».

Обмолвился он и о будущих планах.

«Мне бы очень хотелось снять огромную, богатую картину о войне. В Париже довелось наблюдать, как французы, раскрыв рты, смотрели фильм Спилберга «Спасение рядового О'Райена», про то, как американцы победили во Второй мировой войне. Потом спросил у 12-15-летних детей, видели ли они это кино. «Да, такой классный, потрясающий фильм!» И понял, что они ничего не знают об этой войне здесь, о том, что погибло 28 миллионов человек. Об этом не хотят вспоминать в мире, и нас не зовут на 50-летие открытия второго фронта. Который и открыли, когда было ясно, что война Гитлером проиграна, открыли, чтобы остановить нас…

Я хочу снять картину о русском солдате, которую бы стали смотреть молодые. А для этого она должна соответствовать по технологии последним достижениям мирового кино. Чтобы смотрели, открыв рот, гады, что такое была война в России».